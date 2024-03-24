تطور سريع بالمطرية العاشرة.. "الحصيني": سحب بعدة مناطق وأمطار مسائية بالعاصمة

كشف الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، عن تطوّر سريع في #الحالة_الممطرة_العاشرة لعام 1445هـ وانتشار السحب الرعدية في عدة مناطق.
وأوضح الحصيني أن الحالة تشمل "حزامًا سحابيًّا ممتدًّا من ظلم إلى حفر الباطن، وآخر على أجزاء من محافظات عفيف والدوادمي وشقراء والمجمعة والصمان، وثالثًا على الحدود الشمالية، ورابعًا على جنوب الطائف، ثم على شمال شرق أملج، وشمال المنطقة الشرقية، وعسير.
وتابع: أن الحالة تشمل سحبًا رعدية ممطرة عصر اليوم الأحد على عموم المحافظات الشمالية والغربية لمنطقة الرياض وشمال الشرقية، وأجزاء من الحدود الشمالية والجوف، وعلى الكويت، ومتوقع فرصة العاصمة الرياض من الأمطار تقريبًا بين الساعة السادسة والعاشرة مساء اليوم.