تطور سريع بالمطرية العاشرة.. "الحصيني": سحب بعدة مناطق وأمطار مسائية بالعاصمة

وأوضح الحصيني أن الحالة تشمل "حزامًا سحابيًّا ممتدًّا من ظلم إلى حفر الباطن، وآخر على أجزاء من محافظات عفيف والدوادمي وشقراء والمجمعة والصمان، وثالثًا على الحدود الشمالية، ورابعًا على جنوب الطائف، ثم على شمال شرق أملج، وشمال المنطقة الشرقية، وعسير.