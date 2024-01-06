"آل الشيخ" يلتقي ضيوف الملك ويوصيهم بوجوب التحلي بالأخلاق الفاضلة والتمسك بالعقيدة الصحيحة

وتقدم "آل الشيخ" بالشكر العاطر لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على استضافة 1000 معتمر من جميع دول العالم خلال هذا العام 2024، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة. ويعد إثراء تجربة الزائرين والقاصدين للحرمين الشريفين دينيًا؛ من مرتكزات رئاسة الشؤون الدينية؛ لبث رسالة الحرمين الوسطية عالميًا، واستغلال شرف المكان كقوة تأثيرية في نشر الإسلام الوسطي المعتدل في العالم، من مهد الإسلام ومأرز الإيمان، حيث تحرص رئاسة الشؤون الدينية على تعزيز التناغم والتكامل والتنسيق مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ لإثراء تجربة القاصدين دينيًا.