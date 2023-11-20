"التميمي" يشهد افتتاح المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية "WRC-23"

وترأس التميمي وفد المملكة المكون من 20 جهة حكومية وخاصة للمشاركة في أعمال المؤتمر، حيث عقد عددًا من اللقاءات الثنائية على هامش أعمال المؤتمر مع عددٍ من نظرائه في الجهات التنظيمية، إضافة إلى اجتماعه مع عددٍ من الرؤساء التنفيذيين ورؤساء الوفود لشركات القطاع الخاص في مجال الاتصالات والفضاء والتقنية.