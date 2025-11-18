دار الرياض تستعرض نموذج الشراكة المتكاملة في معرض سيتي سكيب 2025

تشارك دار الرياض في معرض سيتي سكيب 2025، الذي يُقام حاليًا في العاصمة الرياض، لتسلّط الضوء على رؤيتها المتكاملة في تطوير المشاريع العمرانية، من خلال نموذج “الشريك الأمثل لدورة حياة المشروع” الذي يربط بين مراحل المشروع بدءًا من الإدارة والإشراف مرورًا بالتصميم إلى إدارة الأصول ضمن منظومة واحدة متكاملة.