دار الرياض تستعرض نموذج الشراكة المتكاملة في معرض سيتي سكيب 2025

تشارك دار الرياض في معرض سيتي سكيب 2025، الذي يُقام حاليًا في العاصمة الرياض، لتسلّط الضوء على رؤيتها المتكاملة في تطوير المشاريع العمرانية، من خلال نموذج “الشريك الأمثل لدورة حياة المشروع” الذي يربط بين مراحل المشروع بدءًا من الإدارة والإشراف مرورًا بالتصميم إلى إدارة الأصول ضمن منظومة واحدة متكاملة.
وخلال مشاركتها، تستعرض دار الرياض تجربتها الممتدة في تقديم حلول هندسية ومعمارية وإدارية تغطي جميع مراحل المشروع، وتُسهم في تعزيز جودة الحياة وتطوير البيئات الحضرية في المملكة. كما يُتيح جناح دار الرياض في المعرض فرصةً لزوار سيتي سكيب من القادة وصُنّاع القرار والمطورين العقاريين للاطلاع على أحدث مشاريع الشركة ومبادراتها في مجالات التصميم العمراني وإدارة المشاريع وإدارة الأصول.
وتعكس هذه المشاركة المكانة الرائدة لدار الرياض كشريك وطني موثوق في القطاع العمراني، ودورها في دعم أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال تقديم خدمات متكاملة تجمع بين الفكر الهندسي المتقدم، والتقنيات الحديثة، والكفاءات المؤهلة.
وأكد الرئيس التنفيذي عبدالله المستنير أن مشاركة دار الرياض في سيتي سكيب تأتي امتدادًا لدورها كشريك وطني يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية العمرانية، من خلال حلول تجمع بين الخبرة، والابتكار، والتكامل.
ويواصل جناح دار الرياض استقبال زوّار المعرض طيلة أيامه، لعرض أبرز خدماتها وإنجازاتها ومشاريعها في مختلف القطاعات، إلى جانب استعراض حلولها المبتكرة في مجالات التطوير العمراني وإدارة البنية التحتية وإدارة المشاريع.