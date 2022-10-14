مصنع ومطعم ومقهى.. شاهد قصص نجاح ريادية من "فرنشايز جازان"

في الوقت الذي استعرض فيه أصحاب العلامات التجارية قصص نجاح مشاريعهم وترسيخ علاماتهم التجارية، أكدوا نجاح مشاركتهم في معرض الاستثمار والامتياز التجاري الدولي "فرنشايز جازان" وإبرامهم العديد من الصفقات مع المستثمرين في منطقة جازان، وتحقيقهم فرصًا للاستمرار والنجاح والتوسع، مشيرين إلى أن جازان منطقة استثمارية واعدة وذات جدوى اقتصادية عالية.
تحدي الصعوبات
وأوضح المدير التشغيلي لـ"NOVI 7" رائد رمضان، أن "نوفي سبعة" تعد قصة نجاح وتطور في مجال المقاهي المحلية التي تقدم المشروبات الباردة والساخنة والحلى، وقد تحقق هذا التقدم بعد مدة من العمل الشاق وتحدي الصعوبات من أجل الوصول إلى أفضل المنتجات وأشهاها.
وبيّن أن ما يميز "نوفي سبعة" تقديم حلى "الفرنش توست" الذي حقق شهرة واسعة في عالم الحلويات المقدمة في المقاهي؛ لطعمه المتميز وجودته، بالإضافة إلى المنتجات الأخرى التي تقدم إلى جميع العملاء، مبينًا أن فرعهم الرئيسي في محافظة الأحساء وقد بدؤوا فرعين منذ عامين وتحقق لهم النجاح بفضل الله.
وجبات صحية
وأشار مالك "مطعم صحي" عبدالله مشلوي، إلى أن المطعم تأسس قبل 3 سنوات وله 3 أفرع في مدينة الرياض، وقد لاقى نجاحًا بفضل الله، ثم بفضل العمل الدؤوب على تقديم وجبات صحية للعملاء، مبينًا أن مشاركتهم في معرض الاستثمار والامتياز التجاري بجازان فتح لهم المجال للتوسع من خلال توقيع مذكرات تفاهم مع مستثمرين يرغبون في الحصول على الامتياز التجاري.
وأكد "مشلوي" أن لديهم خطة للتوسع خلال العام الحالي من 10 إلى 20 فرعًا في مختلف مناطق المملكة، لاسيما منطقة جازان التي تعد من المناطق الواعدة والمحفزة على الاستثمار، مبينًا وقوفهم بجانب المستثمرين والراغبين في الحصول على العلامة التجارية باختيار الموقع المناسب والتدريب والمتابعة والتجهيز إلى أن تتم استعادة المستثمر كامل التكاليف التشغيلية.
دقة واتقان
وقال المشرف على جناح مصنع "استيل الشرق": إن فرعهم الرئيسي في المدينة المنورة وينتج معدات للمطاعم والمطابخ ذات كفاءة عالية، مشيرًا إلى أنهم منذ إنشائه بدايتهم في عام 2008م قطعوا عهدًا على أنفسهم أن يقدموا منتجات بجودة غاية في الدقة والإتقان بمواد أولية تحت مقاييس مختارة بعناية، وبأيدي مهندسين مختصين في هذا المجال وفريق عمل متكامل.
وبين أن المصنع يساعد عملاءه في الاختيار ويطرح بعض الاقتراحات المبنية على تجربة ثلاث عشرة سنة في عالم المطاعم والمطابخ؛ لتسهيل وتسريع عملية تشغيل المطبخ أو المطعم الخاص بالعملاء.