مصنع ومطعم ومقهى.. شاهد قصص نجاح ريادية من "فرنشايز جازان"

وجبات صحية

وأشار مالك "مطعم صحي" عبدالله مشلوي، إلى أن المطعم تأسس قبل 3 سنوات وله 3 أفرع في مدينة الرياض، وقد لاقى نجاحًا بفضل الله، ثم بفضل العمل الدؤوب على تقديم وجبات صحية للعملاء، مبينًا أن مشاركتهم في معرض الاستثمار والامتياز التجاري بجازان فتح لهم المجال للتوسع من خلال توقيع مذكرات تفاهم مع مستثمرين يرغبون في الحصول على الامتياز التجاري.