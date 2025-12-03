محمد العجلان: ميزانية 2026 تريليونية تشرك القطاع الخاص في تحقيق رؤية 2030

وصف رجل الأعمال محمد العجلان نائب رئيس مجموعة "عجلان وإخوانه"، رئيس مجلس الأعمال السعودي - الصيني، الميزانية العامة للدولة لعام 2026 بأنها "ميزانية التحفيز"، مؤكداً أنها تمثل وقوداً رئيسياً لنمو القطاع الخاص، وقد أشاد العجلان بالحجم غير المسبوق للإنفاق المعتمد، الذي وصل إلى 1.312 تريليون ريال، مشيراً إلى أن هذا الضخ يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار والمشاركة الفاعلة.
وقال العجلان: "إننا ننظر إلى هذه الميزانية كخارطة طريق واضحة تؤكد أن القطاع الخاص هو الشريك الاستراتيجي الأول في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، حيث إن ضخ هذا الحجم الهائل من النفقات يمثل حافزاً مباشراً وقوياً لخلق مئات الفرص الاستثمارية في المشاريع التنموية والقطاعات الحيوية التي تخدم الاقتصاد غير النفطي".
وأكد العجلان قائلاً: "إن توجيهات مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء– حفظهما الله – بالالتزام الفاعل بتنفيذ البرامج التنموية والاجتماعية تضع خدمة المواطنين في صدارة الأولويات".
وأضاف: "هذا التركيز على المواطن يعني زيادة في القوة الشرائية وارتفاعاً في مستوى جودة الحياة، وهو ما ينعكس إيجاباً على أداء السوق المحلي والقطاع التجاري بشكل عام. نتوقع أن تعزز الميزانية من جاذبية بيئة الأعمال وتدعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر تدفق المشاريع الحكومية الكبرى".