محمد العجلان: ميزانية 2026 تريليونية تشرك القطاع الخاص في تحقيق رؤية 2030

وقال العجلان: "إننا ننظر إلى هذه الميزانية كخارطة طريق واضحة تؤكد أن القطاع الخاص هو الشريك الاستراتيجي الأول في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، حيث إن ضخ هذا الحجم الهائل من النفقات يمثل حافزاً مباشراً وقوياً لخلق مئات الفرص الاستثمارية في المشاريع التنموية والقطاعات الحيوية التي تخدم الاقتصاد غير النفطي".