"البلدية والإسكان" تعلن عن إنشاء وتفعيل 474 حديقةً وتنفيذ 568 تدخلًا حضريًا

كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن الانتهاء من إنشاء وتفعيل 474 حديقةً وتنفيذ 568 تدخلًا حضريًا ما بين الشوارع والمساحات العامة ضمن مشروع "بهجة" في مختلف مناطق المملكة، وذلك منذ انطلاق المشروع مطلع العام الماضي حتى نهاية الربع الأول 2024، في إطار سعي الوزارة للارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية من خلال تطوير الحدائق والتدخلات الحضرية في المناطق السكنية ورفع نصيب الفرد من المساحات والأماكن العامة.