74 ألف وظيفة للشباب وحراك مجتمعي غير مسبوق أسهم في تعزيز التنافسية والشراكات العالمية

كشف مدير عام موسم جدة 2022 نواف قمّصاني من أن هناك ثلاثة مواقع من مناطق الفعاليات التسع بجدة ستستمر طوال العام منوهًا بمستقبل صناعة الترفيه في المملكة، وأشار إلى أن موسم جدة أسهم في تعزيز الرؤية المستقبلية لهذه الصناعة، ورفع جودة الحياة في المجتمع، وجذب الاستثمارات، وتحقيق العوائد الاقتصادية، إلى جانب بناء الشراكات العالمية.