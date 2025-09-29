مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يعيد بناء جدار البطن لشاب تعرض لحادث وخضع لـ"5" عمليات ترميم سابقة

في إنجاز طبي جديد وضع مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، حداً لمعاناة ثلاثيني أجرى "5" عمليات ترميم بالبطن بمستشفيات أخرى بعد إصابات جسيمة تعرض لها في حادث مروري، ونتج عن العمليات المتكررة تهتك كامل لجدار البطن الأمامي والجانبي مما تسببت في خروج الاحشاء للخارج والتصاقات شديدة، وأجرى له فريق طبي قاده د.عبدالرحمن البلاع استشاري أول الجراحة العامة وجراحة الإصابات والمتخصص بعمليات ترميم البطن.
وقال د. البلاع أن المراجع دخل المستشفى وهو يعاني من صعوبات في الحركة وكذلك مشاكل بالهضم وانسدادات متكررة بالأمعاء تسببت بإدخاله المستشفيات عدة مرات. وأظهرت الفحوصات وجود تهتك بجدار البطن مع فقدان مجموعة من عضلات جدار البطن، وجزء من عظام الحوض الأيمن، كذلك وجود أكثر من فتق والتصاقات نتيجة للعمليات السابقة وخروج الأحشاء خارج تجويف البطن الداخلي.
فتم تشكيل فريق طبي متكامل، وضع خطة علاجية مكونة من عدة مراحل في الأولى عمل الفريق الطبي على التخلص من زيادة الوزن والترهلات بالاستعانة بطاقم مركز السمنة، حيث تمت معاينته من قبل د.عدنان المرزوق استشاري الباطنية والسكري والغدد الصماء والبدء بعلاجات انقاص الوزن للوصول الى الوزن المثالي لضمان نجاح العملية.
وفي المرحلة الثانية أجرى فريق طبي مكون من تخصصات التخدير والجراحة العامة وجراحة التجميل والعناية المركزة، عملية جراحية معقدة، حيث قام في البداية د. إسحاق الشقاق استشاري التخدير وعلاج الألم وطاقمه المساعد بتخدير وتجهيز المراجع مع إعطاء أدوية إرخاء العضلات ليتسنى تحريكها واستخدامها في الترميم، ومن ثم جرى إزالة ندبات الجراحات القديمة مع الدخول لتجويف البطن الداخلي، وإزالة كامل الالتصاقات بالأمعاء وإعادة الأحشاء لوضعها الطبيعي داخل تجويف البطن، وفي المرحلة الثالثة قام د. سائد الحبيب استشاري جراحة التجميل والترميم بتحريك أجزاء من عضلات الظهر الخلفية وعضلات البطن الجانبية، وكذلك عضلات أسفل الظهر والأرداف لتعويض العضلات المفقودة، وتكوين جدار بطن متكامل باستخدام أحدث أجهزة المايكروسكوب الجراحي، وفي المرحلة الرابعة تم وضع شبكة طبية متطورة وحديثة قام المستشفى بتوفيرها خصيصا للمراجع، وهي مقاومة للالتهابات وتتكيف مع جسم الانسان وتذوب بشكل تدريجي، وفي المرحلة الخامسة والأخيرة تمت إزالة الأنسجة والجلد المترهل واغلاق جروح البطن بشكل تجميلي لا يترك أثر واضحاً. واستغرقت العملية أكثر من "6" ساعات متواصلة، ومضت بسلاسة ودون الحاجة إلى نقل دم، وتكللت ولله الحمد بالنجاح. ونقل المراجع للعناية المركزة وبقى تحت المراقبة لمدة "24" ساعة، للتأكد من عدم وجود أي ضغط على الرئتين والأعضاء الداخلية، ثم حُول إلى جناح التنويم حيث تحسنت حالته مع العناية الطبية الحثيثة، ومن ثم غادر المستشفى بصحة جيدة. وتمت متابعته بالعيادة وتماثل للشفاء التام واستعاد حياته الطبيعية.
يذكر أن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، يعمل به كفاءات طبية متميزة، ومزود بأحدث الأجهزة الطبية، وأهلته هذه الإمكانيات لإجراء مثل هذه العمليات المعقدة والنوعية.