مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يعيد بناء جدار البطن لشاب تعرض لحادث وخضع لـ"5" عمليات ترميم سابقة

وفي المرحلة الثانية أجرى فريق طبي مكون من تخصصات التخدير والجراحة العامة وجراحة التجميل والعناية المركزة، عملية جراحية معقدة، حيث قام في البداية د. إسحاق الشقاق استشاري التخدير وعلاج الألم وطاقمه المساعد بتخدير وتجهيز المراجع مع إعطاء أدوية إرخاء العضلات ليتسنى تحريكها واستخدامها في الترميم، ومن ثم جرى إزالة ندبات الجراحات القديمة مع الدخول لتجويف البطن الداخلي، وإزالة كامل الالتصاقات بالأمعاء وإعادة الأحشاء لوضعها الطبيعي داخل تجويف البطن، وفي المرحلة الثالثة قام د. سائد الحبيب استشاري جراحة التجميل والترميم بتحريك أجزاء من عضلات الظهر الخلفية وعضلات البطن الجانبية، وكذلك عضلات أسفل الظهر والأرداف لتعويض العضلات المفقودة، وتكوين جدار بطن متكامل باستخدام أحدث أجهزة المايكروسكوب الجراحي، وفي المرحلة الرابعة تم وضع شبكة طبية متطورة وحديثة قام المستشفى بتوفيرها خصيصا للمراجع، وهي مقاومة للالتهابات وتتكيف مع جسم الانسان وتذوب بشكل تدريجي، وفي المرحلة الخامسة والأخيرة تمت إزالة الأنسجة والجلد المترهل واغلاق جروح البطن بشكل تجميلي لا يترك أثر واضحاً. واستغرقت العملية أكثر من "6" ساعات متواصلة، ومضت بسلاسة ودون الحاجة إلى نقل دم، وتكللت ولله الحمد بالنجاح. ونقل المراجع للعناية المركزة وبقى تحت المراقبة لمدة "24" ساعة، للتأكد من عدم وجود أي ضغط على الرئتين والأعضاء الداخلية، ثم حُول إلى جناح التنويم حيث تحسنت حالته مع العناية الطبية الحثيثة، ومن ثم غادر المستشفى بصحة جيدة. وتمت متابعته بالعيادة وتماثل للشفاء التام واستعاد حياته الطبيعية.