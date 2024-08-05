"أعمال للتنمية الأسرية" تمكن 89 أسرة من حاضنات الأعمال خلال يوليو 2024

سعيًا منها لتمكين مستفيديها في شتى المجالات، عملت جمعية "أعمال للتنمية الأسرية" على تمكين 89 مستفيدًا في المجالات التي تتلاءم مع احتياجاتهم وتتناسب مع إمكانياتهم لتسهم بذلك في تحقيق مستهدفات الرؤية الوطنية 2030 لنقل المستفيدين من الرعوية إلى التنموية، ومن دائرة الاحتياج إلى دائرة الإنتاج.