الطالبة "السعوي": أطمح للفوز بالعالمية.. وطلاب يوجِّهون نصائح لزملائهم

تطمح الطالبة ترف بنت أحمد السعوي (الصف الثالث الثانوي بمدارس التربية النموذجية بتعليم الرياض)، الفائزة بجائزة الطالب المتميز في مسابقة "مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز" على مستوى دول الخليج العربي، لمواصلة نجاحها وإبداعها للفوز بجوائز عالمية.
واستعرضت الطالبة السعوي من ركنها أربعة نماذج من إنتاجها في فنون الرسم، والتصميم، والأشغال اليدوية. وأكدت لـ"سبق" دور أهلها، ومحيطها العائلي، في تطوُّر موهبتها في الفنون والإبداع؛ إذ كان لهم الفضل بعد الله في دعم موهبتها وتشجيعها.
وقالت: "حرصتُ على إضفاء الطابع السعودي علي تصاميمي.. ولقد لاقت علامتي التجارية إعجاب الكثيرين، خاصة الشباب".
وأشارت إلى أن سبب اختيارها المَثل "الباب يوسع جمل"؛ لكونه عبارة تراثية قديمة، وقامت بتجسيدها بطريقة مناسبة لـ"ثيم" علامتها التجارية.
وأضافت: "موهبتي في الفنون والإبداع؛ إذ أرسم على اللوحات والتصاميم والأشغال اليدوية، ثم طوَّرتُها لبناء علامة تجارية خاصة، تحاكي بداية الألفينيات، ونفَّذتها على مجموعة من القِطع، وعززتها في الهوية والألوان والتصاميم".
وفي جانب آخر من حفل تكريم وزارة التعليم للطلاب والطالبات الفائزين بجوائز دولية خلال عام 2022، ينصح الطالبان عبد الله أحمد نظيف، وحمود سامي النزاوي، من متوسطة شروق المعرفة النموذجية بتعليم الرياض، اللذان حقَّقا المركز السابع على مستوى العالم في "بطولة الأولمبياد العالمي للروبوت" في ألمانيا، زملاءهما بالجد والاجتهاد، وبذل الأسباب، وعدم اليأس في حال الفشل وعدم تحقيق النجاح؛ لأن التوفيق بيد الله.
وأشاد الطالبان في حديثَيهما لـ"سبق" بتميُّز حفل تكريم الطلاب والطالبات الفائزين بجوائز دولية لعام 2022، بحضور وزير التعليم.
وكرَّم وزير التعليم، يوسف بن عبدالله البنيان، أمس في مقر وزارة التعليم بالرياض، الطلاب والطالبات الفائزين بجوائز دولية لعام 1443- 1444 هـ - 2022م، والمعلمين والمعلمات والمشرفين، الذين كان لهم الأثر في تميزهم، من مختلف الإدارات التعليمية، إبرازًا لمنجزهم، وتقديرًا لجهودهم، وتشريفهم الوطن في المحافل والمنافسات الدولية، بما يسهم في تحفيزهم لتحقيق مزيد من الإنجازات، وبذل مزيد من العطاء، والتقدم والنجاح في المسيرة التعليمية، وذلك بحضور الأمير فيصل بن بندر بن سلطان رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، وعدد من قيادات الوزارة.
وتضمَّن الحفل تكريم 45 معلمًا ومعلمة في الإدارات التعليمية بمناطق (مكة المكرمة، والرياض، والشرقية، وعسير، والقصيم، ومحافظات جدة، وينبع، والأحساء، وصبيا)، إلى جانب تكريم 73 طالبًا وطالبة ممن أحرزوا جوائز في المحافل والمنافسات الدولية في الأولمبياد العالمي للروبوت wro، ومعرض ISEF الدولي للعلوم، والأولمبياد الدولي للفيزياء IPhO، بالأولمبياد الدولي للرياضيات IMO، والأولمبياد الدولي للكيمياء ICHO، الأولمبياد الدولي للمعلوماتية IOI، وأولمبياد مندليف للكيمياء IMChO، وأولمبياد العلوم الدولي IJSO، وبرنامج جلوب البيئي العالمي، والمعرض الدولي للاختراعات والابتكارات والتقنية ITEX، وأولمبياد البلقان للرياضيات BMO، وأولمبياد البلقان للرياضيات للناشئين JBMO، وأولمبياد البنات الأوروبي للمعلوماتية EGOI، وأولمبياد آسيا والباسفيك للرياضيات APMO، وأولمبياد آسيا والباسفيك للمعلوماتية IPMO، والأولمبياد الخليجي للرياضيات GMO، والأولمبياد الخليجي للفيزياء GPhO، والهاكاثون الخليجي لتوظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم العام، إضافة لمسابقة تحدي القراءة العربية، ومسابقة التحدث باللغة العربية والإلقاء والخطابة، وجائزة مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز.