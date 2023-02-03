الطالبة "السعوي": أطمح للفوز بالعالمية.. وطلاب يوجِّهون نصائح لزملائهم

وتضمَّن الحفل تكريم 45 معلمًا ومعلمة في الإدارات التعليمية بمناطق (مكة المكرمة، والرياض، والشرقية، وعسير، والقصيم، ومحافظات جدة، وينبع، والأحساء، وصبيا)، إلى جانب تكريم 73 طالبًا وطالبة ممن أحرزوا جوائز في المحافل والمنافسات الدولية في الأولمبياد العالمي للروبوت wro، ومعرض ISEF الدولي للعلوم، والأولمبياد الدولي للفيزياء IPhO، بالأولمبياد الدولي للرياضيات IMO، والأولمبياد الدولي للكيمياء ICHO، الأولمبياد الدولي للمعلوماتية IOI، وأولمبياد مندليف للكيمياء IMChO، وأولمبياد العلوم الدولي IJSO، وبرنامج جلوب البيئي العالمي، والمعرض الدولي للاختراعات والابتكارات والتقنية ITEX، وأولمبياد البلقان للرياضيات BMO، وأولمبياد البلقان للرياضيات للناشئين JBMO، وأولمبياد البنات الأوروبي للمعلوماتية EGOI، وأولمبياد آسيا والباسفيك للرياضيات APMO، وأولمبياد آسيا والباسفيك للمعلوماتية IPMO، والأولمبياد الخليجي للرياضيات GMO، والأولمبياد الخليجي للفيزياء GPhO، والهاكاثون الخليجي لتوظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم العام، إضافة لمسابقة تحدي القراءة العربية، ومسابقة التحدث باللغة العربية والإلقاء والخطابة، وجائزة مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز.