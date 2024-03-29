"الأرصاد": يستمر هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح مثيرة للأتربة والغبار على نجران وجازان وعسير والباحة ومكة والمدينة

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج يصل إلى مائج مع السحب الرعدية الممطرة، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر على الجزء الشمالي، ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي، ومتوسط الموج على الجزء الجنوبي.