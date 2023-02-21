مبادرات لتحسين جودة التعليم.. "تقويم التعليم" توقّع مذكرة تفاهم مع "كفاءة الإنفاق"

وتشمل مذكرة التفاهم عددًا من المجالات؛ وهي: تنفيذ مبادرات لرفع الكفاءة وتحسين الجودة في التعليم العام والعالي والتدريب وفق اختصاصات كل طرف، إضافة إلى التعاون المشترك في تقارير ودراسات الجودة والاعتماد والتقييم والقياس الصادرة من هيئة تقويم التعليم والتدريب، وكذلك التعاون لتقديم الرأي الفني والمشورة بين الجهتين وفق اختصاصات كل جهة، والتعاون في أي مجالات أخرى يتم الاتفاق عليها.