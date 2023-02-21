مبادرات لتحسين جودة التعليم.. "تقويم التعليم" توقّع مذكرة تفاهم مع "كفاءة الإنفاق"

وقّعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم، مذكرة تفاهم مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية "إكسبرو"، بحضور رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم الدكتور خالد بن عبدالله السبتي، والرئيس التنفيذي لهيئة كفاءة الإنفاق المهندس عبدالرزاق العوجان.
ووقّع المذكرة من جانب "إكسبرو" نائب الرئيس التنفيذي للتمكين الدكتور عبدالله العبدالكريم، ومن جانب "هيئة تقويم التعليم" نائب رئيس الهيئة للاستراتيجية والتطوير الدكتور وليد الصالح، وذلك بمقر هيئة تقويم التعليم والتدريب بالرياض.
وتشمل مذكرة التفاهم عددًا من المجالات؛ وهي: تنفيذ مبادرات لرفع الكفاءة وتحسين الجودة في التعليم العام والعالي والتدريب وفق اختصاصات كل طرف، إضافة إلى التعاون المشترك في تقارير ودراسات الجودة والاعتماد والتقييم والقياس الصادرة من هيئة تقويم التعليم والتدريب، وكذلك التعاون لتقديم الرأي الفني والمشورة بين الجهتين وفق اختصاصات كل جهة، والتعاون في أي مجالات أخرى يتم الاتفاق عليها.
وتأتي أهمية هذه المذكرة من تضافر الجهود لتطوير ومواءمة التوجه الاستراتيجي لرفع كفاءة الإنفاق وتحسين الجودة والمخرجات، وتعظيم العائد من الاستثمار في قطاع التعليم والتدريب، والعمل على مبادرات مشتركة لتحقيق ذلك.
وتم العمل على تطوير الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين، وإصدار وثيقة الشراكة ومذكرة التفاهم المتضمنة لمسارات التعاون المتفق عليها، وآلية حوكمة الأعمال وخطة التواصل؛ وذلك لمتابعة تنفيذ مسارات التعاون وإدارة مخرجات التعاون المخطط لها.
وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها وبالتعاون والتكامل مع كل الجهات الوطنية؛ للإسهام في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما، وبما يدعم تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية.