"الزارع": النسخة الثالثة من جائزة "فيصل بن بندر" للتميز والإبداع ستشمل رجال الأمن والموظفين

كشف مدير التعليم بمنطقة الرياض الأمین العام لجائزة الأمير فيصل بن بندر للتمیز والإبداع، الدكتور نایف بن عابد الزارع، أن أمير الرياض وجّه بزيادة عدد فروع الجائزة لتشمل الموظفين، والإداري المتميز، والموظف العسكري المتميز، إضافة للمؤسسات غير الربحية والمؤسسات الحكومية التي تقدم أفكارًا إبداعية، تخدم المجتمع.
جاء ذلك عقب حفل ختام النسخة الثانية من جائزة الأمير فيصل بن بندر للتمیز والإبداع التي رعاها الأمير، وكرم الفائزین في جمیع فئاتها، البالغ عددھم 61 فائزًا.
وقال الدكتور نايف الزارع: نعيش على أرض وطن يقدر أبناءه، ويطور فيهم حب التميز وحب الإبداع. وإحدى أهم الركائز في هذا الوطن هي الاهتمام بالإنسان.
وأضاف: اليوم هو ترجمة حقيقية من قِبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز -الله يحفظه- لاهتمام القيادة الرشيدة بتطوير وتنمية الإنسان، ودعمه، والوقوف خلف هذه النجاحات. واليوم أيضًا ترجمة حقيقية لحرص الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز على دعم كل مميز في منطقة الرياض. وهذا دور أصيل، ونحن نفخر به. دور عظيم يقوم به شخص بحجم سمو الأمير فيصل -حفظه الله-.
وتابع "الزارع": كرمنا 61 نجمًا من نجوم التميز والإبداع، الذين حلقوا في سماء الرياض. وأنا أثق -إن شاء الله- أن العدد والإقبال سيزيدان في العام القادم؛ لأن الأمير وجه بزيادة عدد فروع الجائزة لتشمل الموظفين، والإداري المتميز، والموظف العسكري المتميز، ورجل الأمن.
وأردف: إضافة للمؤسسات بالذات في القطاعات غير الربحية والمؤسسات الحكومية التي تقدم أفكارًا إبداعية، وتخدم المجتمع.. وهذا كله يدور في حلقة التميز والإبداع. ونحن على خطى عراب رؤية السعودية، سيدي الأمير محمد بن سلمان -حفظة الله-، الذي نثق فيه دائمًا أنه بوصلة كل مواطن في هذا الوطن، وبوصلة كل مؤسسة حكومية.