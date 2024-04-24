"الزارع": النسخة الثالثة من جائزة "فيصل بن بندر" للتميز والإبداع ستشمل رجال الأمن والموظفين

وأضاف: اليوم هو ترجمة حقيقية من قِبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز -الله يحفظه- لاهتمام القيادة الرشيدة بتطوير وتنمية الإنسان، ودعمه، والوقوف خلف هذه النجاحات. واليوم أيضًا ترجمة حقيقية لحرص الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز على دعم كل مميز في منطقة الرياض. وهذا دور أصيل، ونحن نفخر به. دور عظيم يقوم به شخص بحجم سمو الأمير فيصل -حفظه الله-.