"الدفاع المدني": جولات تفتيشية ورقابية للتأكد من سلامة سكن الحجاج قبل إصدار التصاريح

وأضاف، المديرية العامة للدفاع المدني تقوم بتوعية حجاج بيت الله الحرام في كل ما يهدد سلامتهم من المخاطر وأقامت معارض في مطار الملك عبدالعزيز ومطار المدينة المنوّرة وفي بعض الأسواق وفي المنافذ الحدودية للمملكة والطرقات التي يسلكها حجاج بيت الله لتوعيتهم وإرشادهم لكل ما يتعلق بأمور السلامة والحماية من الحريق.