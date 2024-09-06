42 يومًا على انتهاء مهلة تخفيض المخالفات المرورية المتراكمة
بدأ العدُّ التنازلي لمهلة تخفيض المخالفات المرورية المتراكمة إلى 50%؛ حيث تتبقّى 42 يومًا على مهلة الأشهر الستة التي انطلقت في 18/ 4/ 2024م وتنتهي في 18من أكتوبر القادم.
وبدأت الإدارةُ العامة للمرور في يوم 18 إبريل 2024 تطبيقَ تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها بإعفاء قدره "50%" من قيمة غرامات المخالفات المرورية المسجلة على مرتكبيها من مواطنين ومقيمين وزوار ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قبل هذا التاريخ.
وأوضحت أن الاستفادة من التخفيض بإعفاء بنسبة "50%" من قيمة الغرامات، تقتضي مبادرة المخالف بسداد جميع المخالفات المرورية المتراكمة عليه خلال "6" أشهر، تبدأ من تاريخ 18/ 4/ 2024م حتى 18/ 10/ 2024م.
وأشارت إلى أن ارتكاب إحدى المخالفات المؤثرة في السلامة العامة من تاريخ 18/ 4/ 2024م -وهي: التفحيط، وقيادة المركبة تحت تأثير ممنوعات أو مخدر أو عقاقير تحذر القيادة تحت تأثيرها، وتجاوز السرعة المحددة بأكثر من "50" كلم/ ساعة في الطريق الذي سرعته المحددة "120" كلم/ ساعة فأقل، وتجاوز السرعة المحددة بأكثر من "30" كلم/ ساعة في الطريق الذي سرعته المحددة "140" كلم/ ساعة- يؤدّي إلى عدم الاستفادة من تخفيض سداد المخالفات المرورية بنسبة "50%".
وبيّنت الإدارة العامة للمرور أن المخالفات المرتكبة مع بدء تطبيق تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها، سيطبق بحقّها المادة الـ"75" من نظام المرور بنسبة تخفيض "25%" وفق المدة المحددة.
وكانت إحصائيات سابقة قد كشفت عن تسجيل 54 مليونًا و388 ألفًا و436 مخالفة مرورية خلال العام 2019، بنسبة ارتفاع تجاوزت 40.1% مقارنة بـ2018 الذي بلغت فيه 38.805.310 مخالفات، استحوذت منطقة الرياض منها على 99.2%.
وسجلت 4 مناطق ارتفاعات متفاوتة في عدد المخالفات عن العام الذي قبله، تصدّرتها الرياض بـ92%، بينما تصدّرت منطقةُ مكة المكرمة باقيَ المناطق الـ9 التي سجلت انخفاضًا بـ99%.
وبلغ إجمالي المخالفات المرورية بمنطقة الرياض 53.970.835 مخالفة، مرتفعة 92% عن العام الذي قبله، وجاء ثاني المناطق ارتفاعًا جازان بـ34435، مرتفعة 86%، تلتها الجوف بـ24640 مخالفة بـ41.8%، وحلّت رابعًا الباحة بـ10072 بـ34.6%.