"كاوست" تنشر تقريرًا يستعرض برامجها ومشاريعها لتعزيز الاستدامة محليًا وعالميًا

يعكس تقرير أهداف التنمية المستدامة لكاوست طموحها الكبير في أن تصبح قائدة إقليمية ونموذجًا يحتذى به في مجال الاستدامة بين مؤسسات التعليم العالي. وهو ما أكده البروفيسور توني تشان، رئيس الجامعة في مقدمة التقرير، حيث قال: "آمل أن تلهمنا المشاريع والمبادرات والأنشطة المعروضة لمواصلة رحلتنا الطموحة للاستدامة، وأن نتمكن من إلهام المجتمعات المحلية والوطنية والدولية للمشاركة معنا في تطوير الحلول التي نحتاجها لنزدهر معًا".