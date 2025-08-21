لجنة الإعلام والتوعية المصرفية تنظم محاضرة عن الاستثمار وتنويع مصادر الدخل في أكاديمية هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

قدّم المحاضرة الأستاذ عبد الرحمن البقمي، نائب الرئيس ورئيس إدارة الائتمان بالمصرفية الخاصة وإدارة الثروات في بنك الجزيرة، حيث تناول خلالها أهمية الاستثمار كأداة لبناء مستقبل مالي مستقر، وأبرز سبل تنويع مصادر الدخل بما يتوافق مع أهداف الأفراد ومستوى المخاطر المقبول. كما تطرق إلى أسس اتخاذ القرارات الاستثمارية السليمة، وآليات الاستفادة من الفرص المتاحة في السوق المالي السعودي.