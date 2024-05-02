أمير الرياض يرعى حفلَ أهالي شقراء.. ويدشّن عددًا من المشروعات التنموية

رعى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، اليوم، حفل أهالي محافظة شقراء بمناسبة جولته التفقدية، وتدشين عدد من المشروعات التنموية، وذلك في مركز التنمية الاجتماعية بالمحافظة.
وبدأ الحفل المعدّ بهذه المناسبة بالسلام الملكي، ثمّ آيات من القرآن الكريم.
عقب ذلك ألقى محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي، كلمة الأهالي، رحّب فيها نيابة عن أهالي المحافظة والمراكز التابعة لها بزيارة أمير المنطقة، التي تأتي تأكيدًا على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على تتبع وتوفير أرقى الخدمات للمواطنين والمقيمين بالمملكة.
وقال: "إن تشريف سموّكم للمحافظة دلالة خير على سعيكم بكل جهد لتلمس حوائج الناس في محافظات منطقة الرياض، وما هذا عنكم بغريب".
ثمّ استمع أمير المنطقة والحضور إلى قصيدة ترحيبية بهذه المناسبة للعقيد ثواب بن زيد الحارثي، وقدم عقب ذلك مجموعة من طلاب وطالبات المحافظة أوبريتًا وطنيًّا بمناسبة زيارته للمحافظة.
عقب ذلك دشّن الأميرُ فيصل عددًا من المشروعات؛ أبرزها مشروع إنشاء وتجهيز مركز غسيل الكلى بمستشفى المحافظة، وتدشين حديقة الملك سلمان بالقصب وطريق المجمعة شقراء، ومستودع التمرين الطبي بالمحافظة، كذلك تدشين مسرح المهندس محمد البواردي، ومشروع ترميم وتأهيل قصر السبيعي التاريخي، وفندق لابوسكيه.
ثمّ شهد توقيع عدد من اتفاقيات الشراكة المجتمعية لصالح مستشفى شقراء العام، وكانت الأولى بين وزارة الصحة وأوقاف محمد بن عبدالله الجميح، فيما كانت الاتفاقية الثانية بين وزارة الصحة وشركة الرقيب.
وكرم الأمير فيصل بن بندر الداعمين.
وفي ختام الزيارة أقام أمير منطقة الرياض مأدبة غداء، حضرها محافظ شقراء، وأعضاء المجلس المحلي، وممثّلو القطاعات الحكومية بالمنطقة، ومسؤولو المحافظة وأهاليها.