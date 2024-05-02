أمير الرياض يرعى حفلَ أهالي شقراء.. ويدشّن عددًا من المشروعات التنموية

عقب ذلك ألقى محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي، كلمة الأهالي، رحّب فيها نيابة عن أهالي المحافظة والمراكز التابعة لها بزيارة أمير المنطقة، التي تأتي تأكيدًا على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على تتبع وتوفير أرقى الخدمات للمواطنين والمقيمين بالمملكة.