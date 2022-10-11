ينتظره العرب على جمر.. "الحصيني": هذا موعد "الوسم" وهنا علاماته

أكّد الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، دخول موسم "الوسم" يوم الأحد المقبل 20 ربيع الأول 1444هـ، مشيراً إلى أن ما قبله بواكير الوسم فقط، وقال: "جميلٌ في اسمه وسحابه ومطره وجوه ونباته، ويوازي شهرته سهيل اليماني، وتنتظره العرب على أحر من الجمر".
وأوضح "الحصيني"، أن الوسم "يعدُ من أهم مواسم الأمطار عند سكان الجزيرة العربية، ويتتبع العرب فيه أخبار الأمطار، وذلك لأهمية ذلك عندهم، خاصةً أهل المواشي والحلال، ومدته 52 يوماً، والنجم الأول من المربعانية حكماً وفعلاً يعد من الوسم".
وأضاف: "الوسم هو النوء الذي يحل بعد سهيل مباشرةً، ويأتي بعده نوء المربعانية، وهو ليس نجماً إنما هو صفة اتصفت بها مجموعة الأيام التي تهطل فيها الأمطار؛ وأن مطرَهُ نافعٌ -بإذن الله".
وبيّن أن نجومَهُ أربعة هي: العواء والسماك والغفر ثم الزبانا، مع اعتبار النجم الأول من المربعانية من الوسم حكماً وفعلاً وسُميَ بذلك لأنه يسم الأرض بالاخضرار؛ ففيه تنبت الأعشاب المتنوعة والجميلة التي تصلح للرعي، وتنبت فيه الكمأة وسيولهُ تجرحن الأرض فيترك فيها وسوماً من قوة سيوله -إذا ما قدر الله في هذه السنة أمطاراً، وبارك فيها، وفيه زيادة في الليل على حساب النهار".
وذكرَ الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، أن من أهم علاماته تتغير فيه حركة السحب من الغرب إلى الشرق بعد أن كانت في الصيف تتحرّك من الشرق إلى الغرب، ومع دخول الوسم تبدأ المنخفضات الجوية بالتأثير في المملكة ودول الخليج، وتميل الأجواء فيه نهاراً في ثلثه الأول للاعتدال، والثلث الثاني يكون معتدلاً، وآخره يبرد، إذا وافق تقدم كتلة باردة.