ينتظره العرب على جمر.. "الحصيني": هذا موعد "الوسم" وهنا علاماته

وبيّن أن نجومَهُ أربعة هي: العواء والسماك والغفر ثم الزبانا، مع اعتبار النجم الأول من المربعانية من الوسم حكماً وفعلاً وسُميَ بذلك لأنه يسم الأرض بالاخضرار؛ ففيه تنبت الأعشاب المتنوعة والجميلة التي تصلح للرعي، وتنبت فيه الكمأة وسيولهُ تجرحن الأرض فيترك فيها وسوماً من قوة سيوله -إذا ما قدر الله في هذه السنة أمطاراً، وبارك فيها، وفيه زيادة في الليل على حساب النهار".