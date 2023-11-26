محليات

من المقرر اطلاق سلسلة EXEED المتطورة في المملكة العربية السعودية في الربع الأول من عام 2024

تكشف EXEED الستار عن سلسلة EXLANTIX، وVX، وRX، وTXL في حدث عالمي لإختبار القيادة