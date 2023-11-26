من المقرر اطلاق سلسلة EXEED المتطورة في المملكة العربية السعودية في الربع الأول من عام 2024

في أكتوبر الماضي، تم تسليط الضوء على EXEED في Fangte Dream Kingdom حيث استضافت اختبار القيادة لـ EXEED خلال المؤتمر البيئي للإبداع المشترك للمستخدم. جذب هذا الحدث الذي استمر لمدة يومين وسائل الإعلام البارزة وعشاق السيارات في جميع أنحاء العالم لتجربة أحدث العروض من EXEED، بما في ذلك سلسلة EXLANTIX الكهربائية المتطورة ونماذج VX وRX وTXL الجديدة.
تمزج سيارة EXEED RX بين القوة والأناقة بسلاسة، وتتميز بميزة التحكم في المناخ (CDC) وسبعة أوضاع قيادة قابلة للتكيف مع الظروف المختلفة. مع محرك 2.0TGDI، 7DCT أو 8AT، والدفع الرباعي الدائم، توفر RX قوة هائلة. أما عن مظهرها الخارجي، المُصمم وفقًا للنسبة الذهبية 0.618، فإنه جاذب بصريًا، ومعزز بأضواء التشغيل في النهار والأضواء الخلفية على شكل حرف "Σ". كما تضيف لغة الإضاءة الذكية ومقابض الأبواب المخفية لمسة من الرقي.
توفر EXEED VX مجموعة من الميزات لتعزيز تجربة القيادة. مع سبعة أوضاع للقيادة ونظام الدفع الرباعي الكهروهيدروليكي من الجيل السادس من Borgwarner، حيث تتكيف VX مع التضاريس المختلفة. يضمن محرك 2.0TGDI المقترن بناقل الحركة AISIN 8AT أداءاً رائعاً. داخل مقصورة فئة الأعمال، توفر الشاشة الضخمة مقاس 40.6 بوصة اتصالاً سلساً، بينما يتم إعطاء الأولوية للسلامة مع نظام ADAS المتقدم و10 وسائد هوائية.
تُعيد سلسلة EXLANTIX من EXEED تعريف الفخامة والراحة، وتتميز بمنصة كهربائية عالمية فاخرة. تأتي مجهزة بنظام تعليق هوائي وتحكم مناخي CDC، حيث تقوم هذه المركبات بالحد من مطبات الطريق لتعزيز الثبات والراحة. تُمّكن منصة الجهد العالي 800 فولت الشحن السريع لمدة 5 دقائق، مما يوفر نطاقًا مذهلاً يصل إلى 150 كيلومترًا. ومع طاقة قصوى تزيد عن 350 كيلو وات وعزم دوران 660 نيوتن متر، تتسارع سلسلة EXLANTIX من 0 إلى 100 كم/ساعة في 3.8 ثانية فقط. تعكس المركبة تصميماً انسيابياً بأربعة أبواب مع معامل مقاومة للرياح يبلغ 0.21، وأبواب بدون إطار، وجناحًا خلفيًا نشطًا إلكترونيًا.
ينبع البحث والتطوير التكنولوجي لشركة EXEED من المصانع والمختبرات الفائقة من الدرجة الأولى، مثل مصنع Qingdao Mega ومختبر EXEED. ويتميز المصنع الضخم بقدرة إنتاجية سنوية تبلغ 300 ألف مركبة كاملة و200 ألف قطعة قابلة للتجميع، وذلك باستخدام تقنيات متقدمة مثل مراقبة الجودة بالذكاء الاصطناعي وأكثر من 300 روبوت. يضمن مختبر EXEED، وهو أكبر مختبر للضوضاء والاهتزاز والخشونة (NVH) في آسيا، تحسينات مستمرة في الراحة والملمس الجلدي، مع ضوضاء منخفضة تصل إلى 34 ديسيبل.
في عام 2024، ستعطي شركة EXEED الأولوية لنهجها الذي يركز على العملاء في المملكة العربية السعودية من خلال مجموعة من المبادرات. ويهدف تقديم المركبات المتطورة وصالات العرض المستقلة إلى إعادة تعريف التميز في مجال السيارات وتقديم تجربة استثنائية للعملاء. تعمل شركة EXEED على الارتقاء بالخدمات لتتوافق مع المعايير العالية، مما يضمن تجربة سلسة. بالإضافة إلى ذلك، توفر العلامة التجارية قطع غيار أصلية، مع التركيز على الأصالة والجودة. يؤكد هذا النهج الشامل التزام شركة EXEED بإعادة تشكيل مشهد السيارات في المملكة العربية السعودية مع إعطاء الأولوية لإرضاء عملائها.