"آل صايل" يبحث مع "كيونغ - سو إيوم" التعاون بمشروع البيئة الحاضنة للمعلومات الجيومكانية

ومن جهته قدّم كيونغ ـ سو، شرحًا مفصلًا بشأن نطاق عمل هذه الوحدة وكيفية جمع المعلومات الجيومكانية لغرض إنتاج الخرائط الخاصة بأعمال الأمم المتحدة الإنسانية.