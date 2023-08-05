"آل صايل" يبحث مع "كيونغ - سو إيوم" التعاون بمشروع البيئة الحاضنة للمعلومات الجيومكانية

التقى رئيسُ الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية رئيس اللجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية، الدكتور محمد بن يحيى آل صايل؛ رئيسَ وحدة نظم المعلومات الجغرافية بالأمم المتحدة كيونغ - سو إيوم.
جاء ذلك على هامش مشاركة المملكة في الاجتماع الثالث عشر للجنة خبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجيومكانية العالمية بمدينة نيويورك.
وبحث الجانبان سبل التعاون بين الهيئة والوحدة التي تقوم برسم وتوفير الخرائط للأمم المتحدة.
وقدم آل صايل شرحًا موجزًا عن مركز التميز للأمم المتحدة للبيئة الحاضنة للمعلومات الجيومكانية، وعن أهدافه والتوجهات الاستراتيجية للمركز.
ومن جهته قدّم كيونغ ـ سو، شرحًا مفصلًا بشأن نطاق عمل هذه الوحدة وكيفية جمع المعلومات الجيومكانية لغرض إنتاج الخرائط الخاصة بأعمال الأمم المتحدة الإنسانية.
واتّفق الجانبان على تبادل المعلومات وتحديد أوجه التعاون الذي يعزّز دعم وحدة نظم المعلومات الجغرافية بالأمم المتحدة للهيئة في مشروعها القائم، والخاص بالبيئة الحاضنة للمعلومات الجيومكانية، والمساهمة في إنشاء مركز الأمم المتحدة العالمي للبيئة الحاضنة الذي تستضيفه الرياض.