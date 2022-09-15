فيصل بن بندر يشكر ولي العهد على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية

وقال :"الاستراتيجية تتماشى مع رؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد للقطاعات غير النفطية، حيث ستحد من تسرب إيرادات الألعاب، وتوفير فرص وظيفية ستسهم في الحد من التسرب الاقتصادي، خاصة أن الإنفاق على الألعاب والرياضات الإلكترونية في المملكة يبلغ 3.75 مليارات ريال، فضلاً عن دورها في توفير فرص استثمارية في 33 مجالاً نوعياً تعزز المحتوى المحلي في القطاع، واستقطاب وتأسيس 250 شركة ألعاب في المملكة تسهم في دعم وتنمية وتطوير قطاع الألعاب بالمملكة".