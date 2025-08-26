بالمرصاد .. ضبط 9 مخالفين ومواطن في قضايا تهريب وترويج مخدرات بمختلف المناطق

تواصل الجهات الأمنية جهودها الحثيثة في مكافحة آفة المخدرات وتعقب المروّجين والمهربين في مختلف مناطق المملكة، حيث تمكنت خلال الأيام الماضية من تنفيذ عدة عمليات نوعية أسفرت عن ضبط مقيمين ومخالفين ومواطن بحوزتهم كميات متنوعة من المواد المخدرة، وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
وفي التفاصيل، ألقت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية القبض على مقيم من الجنسية البنجلاديشية لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، حيث جرى إيقافه وإحالته لجهة الاختصاص. كما ضبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير ثلاثة مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بحوزتهم 45 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، فيما تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات من القبض على مخالف إثيوبي في منطقة الباحة لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين، وأحالته إلى النيابة العامة.
وفي عسير أيضًا، قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمحافظة الفرشة على مواطن أثناء ترويجه سبعة كيلوجرامات من القات المخدر، بينما ضبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان أربعة مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية لتهريبهم 90 كيلوجرامًا من القات، حيث تم استكمال الإجراءات النظامية بحقهم وتسليمهم والمضبوطات إلى الجهات المختصة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني ( Email: 995@gdnc.gov.sa )، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلغ.