باللون الأحمر.. "الأرصاد" تحذر من عواصف رعدية وأمطار غزيرة على ينبع وبدر

أصدر المركز الوطني للأرصاد تحذيرًا باللون الأحمر حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة في محافظتي ينبع وبدر التابعتين لمنطقة المدينة المنورة.
وأضاف المركز أنه من المتوقع أن تشهد محافظتا ينبع وبدر عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة ونشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد وسيول وانعدام في الرؤية موضحًا المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الثانية ليوم غدٍ الثلاثاء.
وطالبت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة المواطنين والمقيمين بتوخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني التي تقي - بعد الله - من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة.
يُذكر أن محافظة ينبع تشهد – الآن - هطول أمطار متوسطة على معظم أحياء المحافظة حيث ما زالت السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيأة للمزيد من هطول الأمطار جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.