باللون الأحمر.. "الأرصاد" تحذر من عواصف رعدية وأمطار غزيرة على ينبع وبدر

وأضاف المركز أنه من المتوقع أن تشهد محافظتا ينبع وبدر عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة ونشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد وسيول وانعدام في الرؤية موضحًا المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الثانية ليوم غدٍ الثلاثاء.