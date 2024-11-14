"الشؤون الدينية بالحرمين" تنظم الملتقى العلمي الأول حول "الشيخ عبدالله بن حميد"

تنظم رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الملتقى العلمي الأول لإبراز جهود ومآثر الشيخ عبدالله بن حميد، رحمه الله، في مقرّ الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي في مكة المكرمة، وذلك يوم الثلاثاء 23/ 6/ 1446هـ؛ بهدف تسليط الضوء على تراثه العلمي الإثرائي الرصين، والاستفادة من إرثه الديني الإثرائي لطلاب العلم والقاصدين والزائرين والمصلين.
وعبّر رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، عن تطلعه إلى أن يسهم الملتقى بمخرجات ومستهدفات تتوافق مع رؤية المملكة في تطوير العمل في الحرمين الشريفين دينيًّا، وتبنّي قيم التسامح والاعتدال وخدمة قاصديهما إثرائيًّا على أكمل وجه.
وسيجمع الملتقى نخبة من العلماء والباحثين لمناقشة تراثه العلمي والاطلاع على كتبه ومسيرته العلمية الدينية.
ويعدُّ تنظيم الملتقى العلمي الأول، الذي سيمتدّ ثلاثة أيام، تجسيدًا لنهج المملكة في تقدير علمائها وحفظ تراثهم العلمي والديني والدعوي؛ حيث يهدف إلى استعراض الإسهامات الجليلة التي قدمها الشيخ عبدالله بن حميد في تطوير العمل الديني وتحسين الخدمات المقدمة لقاصدي الحرمين الشريفين دينيًّا.