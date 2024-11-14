"الشؤون الدينية بالحرمين" تنظم الملتقى العلمي الأول حول "الشيخ عبدالله بن حميد"

تنظم رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الملتقى العلمي الأول لإبراز جهود ومآثر الشيخ عبدالله بن حميد، رحمه الله، في مقرّ الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي في مكة المكرمة، وذلك يوم الثلاثاء 23/ 6/ 1446هـ؛ بهدف تسليط الضوء على تراثه العلمي الإثرائي الرصين، والاستفادة من إرثه الديني الإثرائي لطلاب العلم والقاصدين والزائرين والمصلين.