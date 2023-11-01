مهرجان الممالك القديمة بالعلا يقدّم لزواره رحلة ممتعة وسط أساطير الحضارات القديمة

واحتفالًا بهذه المناسبة السعيدة، جاء تصميم المهرجان بحيث يقع هذا الموقع الخلاب في قلب الفعاليات، ويستحدث المهرجان طرقًا مبتكرة للتعرف على أصالة الحِجر وعراقتها، إذ يمكن للزوار أن يستمتعوا بجولة متميزة بنظارات الواقع المعزز، فيزيحون الستار عن حكايات الماضي التي لم يطلع عليها قبلهم سوى الخبراء والعلماء، أو يمتعوا أبصارهم بالتراث الطبيعي في جنبات الحِجر في "جولة الحياة البرية والطبيعة" التي ستنطلق في النصف الثاني من المهرجان.