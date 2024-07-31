محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تُطلق حملة توعوية بدور الجوّالين في حماية البيئة

ويعمل الجوّالون في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، على الحماية والرصد والرقابة عبر الدوريات اليومية التي يقومون بها في أرجاء المحمية بشكلٍ متواصلٍ، بما في ذلك المتابعة الدقيقة للموائل الطبيعية للكائنات الفطرية وحالة الغطاء النباتي والحد من المخالفات النظامية، مثل ممارسات الرعي والصيد الجائر والاحتطاب، بجانب دورهم في مساعدة فرق البحث العلمي والدراسات الأكاديمية في المحمية.