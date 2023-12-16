"لنبادر" يواصل حملته التطوعية لحماية البيئة البحرية بتنظيف جزيرة بياضة بجدة

تهدف الحملة إلى تعزيز الوعي البيئي والمشاركة المجتمعية في مجال الحفاظ على البيئة والحياة البحرية، وتعزيز الشعور بالمسؤولية للفرد والمجتمع تجاه المحافظة على الشواطئ، وتحفيز روح العمل التطوعي وحماية البيئة الطبيعية، وتعزيز ممارسة الأنشطة الرياضية، وتحسين المشهد الحضري، والإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030 للوصول إلى مليون متطوع.