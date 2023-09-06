الدواء في جهاز "صرف آلي" لأول مرة بالعالم.. "التواصل الحكومي" يبلور الحدث في "إنفوجرافيك"

وأفاد مدير إدارة الصيدلية بمستشفى الملك سلمان الرائد عليان العطوي؛ بأن الجهاز الذي يُعد الأول من نوعه في العالم يعمل بطلب الخدمة عبر مسح الباركود المرفق في الوصفة الطبية، وتعبئة البيانات المطلوبة، واختيار جهاز الصرف الأقرب إلى مقر السكن، قبل أن يتحقّق الصيدلي من خلال نظام الوصفة الإلكترونية من بيانات وصفة المستفيد، وفي حال قبول الوصفة وعدم وجود أي ملحوظات، تصل رسالة نصية إلى المستفيد برمز خاص والموقع الجغرافي للجهاز، إضافة إلى حالة الطلب؛ مما يتيح له التوجه إلى الجهاز؛ لصرف الوصفة الطبية خلال 48 ساعة، وذلك من خلال إدخال المستفيد سجله المدني، ورمز التحقق المرسل إلى هاتفه، ومن ثم تسلُّم الدواء.