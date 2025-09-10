مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر ينجح في إجراء عملية تصحيحية لشاب أجرى عملية سمنة خارج المملكة

تمكن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، من إجراء عملية سمنة تصحيحية لمراجع يبلغ من العمر 33 عاماً، خضع سابقاً لعملية تسمى " التكميم الحزامي" خارج المملكة منذ 6 سنوات، وظل في معاناة شديدة منذ ذلك الوقت، ومعاناته اليومية من البلع والاستفراغ ، بالإضافة إلى الآلام البطنية الحادة. ذكر ذلك الدكتور حفظي الرطروط استشاري الجراحة العامة وجراحات السمنة، رئيس الفريق الطبي المعالج.
والذي أضاف بأنه عند وصول المراجع للعيادة ، تم الإستماع إلى شكواه والإطلاع على تاريخه المرضي، وإجراء الفحص السريري، وتبين أنه تعرض لتلك الأعراض الشديدة عقب إجرائه العملية السابقة بعام، إذ شعر بآلام حادة ومزمنة واستفراغ شبه يومي، وصعوبة في البلع مع مشاكل في عملية الاخراج، الأمر الذي تسبب بفقدانه الشديد للوزن والضُعف العام بالجسم.
مشيراً إلى أن الفحوصات المخبرية التي خضع لها المراجع بينت وجود نقص شديد في الفيتامينات والكالسيوم وفيتامين "د " بالجسم مما أدى إلى سوء تغذية، على الفور تم إخضاعه لفحوصات دقيقة بالاشعة السينية الرقمية (Digital Fluoroscopy ) وأشعة أخرى بالصبغة ، ومنظار للمعدة، وقد أظهرت النتائج وجود فتق بالحجاب الحاجز وتضيق في منتصف المعدة مع التوائها، وارتجاع شديد بالمريء.
وبعد دراسة كافة معطيات النتائج، تم إتخاذ القرار بالتدخل الجراحي العاجل، وذلك للحيولة دون إصابته بمزيد من المضاعفات الخطرة، موضحاً بأنه تم رفع جاهزية جسم المراجع قبل العمل الجراحي بأسبوعين، وذلك عبر إعطائه مواد غذائية طبية وفيتامينات عن طريق الوريد.
وقال الدكتور الرطروط أن العملية استغرقت ساعتين تحت التخدير العام، وتم فيها استخدام المنظار وعمل 4 فتحات صغيرة بالبطن لا تتجاوز 1 سم، وعند الدخول إلى مكان المعدة تبين وجود فتق كبير بالحجاب الحاجز، وشبكة ملفوفة حول منتصف المعدة، مما يفسر التضيق بمنتصف المعده، على الفور تم تحرير تلك الشبكة من المعدة وازالتها بالكامل، ومن ثم إصلاح الفتق بالحجاب الحاجز، تبع ذلك إجراء عملية تحويل مسار كلاسيكي تصحيحي، نقل بعدها المراجع إلى جناح التنويم.
وأكد الدكتور حفظي الرطروط على نجاح جهود الفريق الطبي، وخروج المراجع بعد يومين من المستشفى، وهو بصحة جيدة ولله الحمد وبعد التأكد من انتهاء كافة أعراض الألم والاستفراغ الدوري التي كان يشكو منها سابقاً، مشيراً إلى أن المراجع زار العيادة بعد أسبوعين من العملية، وقد بدأ في الشرب وتناول الأكل من دون أية مشاكل واستعادة عافيته بالكامل.