مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر ينجح في إجراء عملية تصحيحية لشاب أجرى عملية سمنة خارج المملكة

وقال الدكتور الرطروط أن العملية استغرقت ساعتين تحت التخدير العام، وتم فيها استخدام المنظار وعمل 4 فتحات صغيرة بالبطن لا تتجاوز 1 سم، وعند الدخول إلى مكان المعدة تبين وجود فتق كبير بالحجاب الحاجز، وشبكة ملفوفة حول منتصف المعدة، مما يفسر التضيق بمنتصف المعده، على الفور تم تحرير تلك الشبكة من المعدة وازالتها بالكامل، ومن ثم إصلاح الفتق بالحجاب الحاجز، تبع ذلك إجراء عملية تحويل مسار كلاسيكي تصحيحي، نقل بعدها المراجع إلى جناح التنويم.