42 ْمئوية.. مكة المكرّمة تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة والسودة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة اليوم السبت.
وأوضح المركز أن مكة المكرّمة سجّلت أعلى درجة حرارة 42 ْمئوية؛ فيما سجّلت السودة أقل حرارة 11 درجة فقط.
وأضاف، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، 40 ْمئوية في المدينة المنوّرة، و39 في وادي الدواسر وينبع والعلا، و38 في الدمام وبريدة والخرج والدوادمي وشرورة والأحساء والصمان.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ11 درجة، تليها أبها 17 درجة، والباحة والقريات 18 ْمئوية، وطريف 19 درجة، والطائف وعرعر 20 درجة.
وتشير توقعات المركز -بمشيئة الله تعالى- إلى استمرار الفرصة المهيَّأة لهطول أمطارٍ رعديّة مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، والأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرّمة.
في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المُثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية، خاصة الساحلية منها، كذلك على أجزاءٍ من منطقتَي الرياض والمدينة المنوّرة.