42 ْمئوية.. مكة المكرّمة تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة والسودة الأدنى

وأضاف، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، 40 ْمئوية في المدينة المنوّرة، و39 في وادي الدواسر وينبع والعلا، و38 في الدمام وبريدة والخرج والدوادمي وشرورة والأحساء والصمان.