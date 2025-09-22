تبوك .. "وقاء" يحذر من الاقتراب من مواقع الرش الجوي خلال عمليات مكافحة الآفات

دعا فرع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء" بمنطقة تبوك عموم المواطنين والمقيمين والمزارعين ومربي الماشية والنحالين إلى توخي الحذر والابتعاد عن مواقع الرش الجوي، وأخذ الاحتياطات اللازمة من المبيدات وعمليات المكافحة حفاظًا على الصحة العامة.
وأوضح المركز أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطط الرش التي ينفذها في مواقع متعددة بالمنطقة، اعتبارًا من يوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025 وحتى يوم الاثنين 29 سبتمبر 2025، وتشمل مواقع في تبوك وقاع شورى وجريدة رأس بمحافظة تيماء وجريدة الشرف.
وأكد "وقاء" أن الالتزام بهذه التعليمات يهدف إلى ضمان سلامة الأهالي والعاملين في الأنشطة الزراعية والحيوانية، والحد من أي مخاطر محتملة ناتجة عن عمليات المكافحة.