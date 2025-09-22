تبوك .. "وقاء" يحذر من الاقتراب من مواقع الرش الجوي خلال عمليات مكافحة الآفات

وأوضح المركز أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطط الرش التي ينفذها في مواقع متعددة بالمنطقة، اعتبارًا من يوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025 وحتى يوم الاثنين 29 سبتمبر 2025، وتشمل مواقع في تبوك وقاع شورى وجريدة رأس بمحافظة تيماء وجريدة الشرف.