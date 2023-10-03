مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يحقق حلم "ثلاثينية" في الحمل ببروتكول علاجي دقيق

وقالت د. ريم البلوي استشارية العقم والمساعدة على الإنجاب، رئيس الفريق الطبي المعالج، أن السيدة لم تفقد الأمل في الله، رغم تطاول أمد رحلة بحثها عن الأمومة، حيث راجعت مركز علاج العقم بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب وخضعت لبرنامج تشخيصي مفصّل ودقيق يشمل فحوصاً مخبرية وشعاعية، إضافة إلى إجراء منظار رحمي تشخيصي وعلاجي، وبينت النتائج أنها تعاني متلازمة تكيس المبايض وفشل إنغراس متكرر، وبعد دراسة الحالة على ضوء نتائج الفحوصات، خلص الفريق الطبي إلى خطة علاجية دقيقة مكونة من عدة مراحل بدأت بتكثيف العلاج بالفيتامينات ومضادات الأكسدة قبل البدء في مرحلة أطفال الأنابيب، ثم البدء بالكورس العلاجي والإبر المنشطة.