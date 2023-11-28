"سعود بن خالد" : استضافة معرض إكسبو الدولي 2030 يعكس المكانة العالمية للسعودية

رفع الأمير سعود بن خالد الفيصل، نائب أمير منطقة المدينة المنورة، التهنئة لحكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله – بمناسبة فوز المملكة باستضافة معرض إكسبو الدولي 2030 في العاصمة الرياض.
وأكد الأمير سعود بن خالد، أن هذا الفوز المستحق للمملكة يأتي تتويجًا لعزم قيادة وأبناء هذا الوطن العظيم نحو تحقيق رؤية السعودية 2030، لتكون هذه النسخة من المعرض تاريخية مُبهرة للعالم الذي يتطلع إلينا في ظل المقومات الثقافية والاقتصادية والجغرافية التي تحظى بها بلادنا العزيزة.
وقال: فخورون لما تحقق من إنجازات في المملكة العربية السعودية، ونسعد باستقبال سائر وفود العالم في إنجاز غير مسبوق نعيشه اليوم، يمهد الطريق إلى مستقبلٍ أفضل ويترجم شعار "معًا نستشرف المستقبل".
وأشار إلى أن هذا الاستحقاق في حصد الأصوات لتنظيم واستضافة هذه النسخة من إكسبو 2030، يؤكد المكانة العالمية التي تتمتع بها المملكة ومستوى الاهتمام من القيادة لجعلها في مصاف دول العالم، ووجهةً لاستضافة أكبر وأهم الأحداث العالمية وفي مختلف المجالات، ويؤكد ذلك أن المملكة العربية السعودية هي أعظم قصة نجاح في القرن الواحد والعشرين.
وأوضح الأمير سعود بن خالد، أن هذا الفوز جاء نتيجة متابعة سمو سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس مجلس الوزراء، وعناية سموه ودعمه لتحصل المملكة على أعلى نسبة تصويت لاستضافة إكسبو 2030 في العاصمة الرياض وما ذلك إلا امتداد لجهود ملهمنا، عراب الرؤية لتكون المملكة في المكانة المرموقة التي تستحقها داعيًا الله تعالى، أن يحفظ قادتنا وبلادنا الغالية بحفظه وعنايته، لتواصل حصد الإنجاز تلو الآخر، بعزيمة قادة وشعب طموح لا يعرف المستحيل بعون الله تعالى.