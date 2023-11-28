"سعود بن خالد" : استضافة معرض إكسبو الدولي 2030 يعكس المكانة العالمية للسعودية

وأوضح الأمير سعود بن خالد، أن هذا الفوز جاء نتيجة متابعة سمو سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس مجلس الوزراء، وعناية سموه ودعمه لتحصل المملكة على أعلى نسبة تصويت لاستضافة إكسبو 2030 في العاصمة الرياض وما ذلك إلا امتداد لجهود ملهمنا، عراب الرؤية لتكون المملكة في المكانة المرموقة التي تستحقها داعيًا الله تعالى، أن يحفظ قادتنا وبلادنا الغالية بحفظه وعنايته، لتواصل حصد الإنجاز تلو الآخر، بعزيمة قادة وشعب طموح لا يعرف المستحيل بعون الله تعالى.