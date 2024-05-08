أمانة الطائف تُصدر 621 "شهادة امتثال" في عدد من المواقع والأحياء

وقالت: إن نطاق تطبيق اشتراطات "شهادة امتثال المباني" يسري على المباني القائمة، في حين يتمّ الإصدار التلقائي للمباني الحديثة، للإسهام بشكل فاعل في تنمية مدن المملكة وأنسنتها؛ انطلاقًا من حرص الأمانة على رفع مستوى جودة الحياة بمختلف الأحياء والمواقع.