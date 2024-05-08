أمانة الطائف تُصدر 621 "شهادة امتثال" في عدد من المواقع والأحياء

أعلنت أمانةُ الطائف، اليوم الأربعاء، إصدارَ 621 شهادة امتثال للمباني، في عدد من المواقع والأحياء بالمدينة.
وتهدف تلك الشهادات إلى ضمان التزام أصحاب المباني التجارية والسكنية وملاك حق الانتفاع، بخلوّ مبانيهم من عناصر التشوه البصري.
كما تهدف إلى توفير بيئة عمرانية صحية ومستدامة، والارتقاء بالمشهد الحضري، ورفع الجاذبية البصرية للمدينة، وتحسين البيئة التجارية والاستثمارية.
وأكدت الأمانةُ إلزاميةَ إصدار الشهادة على جميع المباني الواقعة ضمن الطرق المحددة في الخريطة التفاعلية لشهادة الامتثال في تطبيق "بلدي".
وقالت: إن نطاق تطبيق اشتراطات "شهادة امتثال المباني" يسري على المباني القائمة، في حين يتمّ الإصدار التلقائي للمباني الحديثة، للإسهام بشكل فاعل في تنمية مدن المملكة وأنسنتها؛ انطلاقًا من حرص الأمانة على رفع مستوى جودة الحياة بمختلف الأحياء والمواقع.
ودعت الأمانةُ أصحابَ المباني التجارية والسكنية على الشوارع المستهدفة وملاك حقّ الانتفاع، إلى سرعة المبادرة بمعالجة جميع عناصر التشوه البصري للمباني وفق دليل الإجراءات.
كما يمكنهم إصدار "شهادة امتثال المباني" أو تقييم امتثال المبنى من خلال تطبيق "بلدي"، عبر الرابط .
ويشمل إصدار شهادة الامتثال للمباني كل المواقع المستهدفة، ويتضمن دليل إجراءات "شهادة امتثال المباني"، 19 مخالفة، يشترط خلو المباني منها لإصدار الشهادة.
وتواصل أمان الطائف إصدار شهادات امتثال المباني للعمائر والبنوك والمباني التعليمية والصحية التجارية بالطائف، بعد انتهاء الحملة التوعوية بضرورة معالجة التشوهات البصرية وحثّ ملاك المباني التجارية على إصدار "شهادة الامتثال".