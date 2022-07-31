شاهد.. الأمطار الصيفية الغزيرة تُجري الأودية في محافظات شمال الرياض

هطلت ظهر اليوم أمطار صيفية تاريخية بكميات غزيرة، لم تعهد من قبل، على محافظات ومراكز شمال مدينة الرياض، شملت محافظة ثادق ومراكز الحسي وسدوس والرويضة وأشيقر والداهنة.
كما هطلت أمطار متوسطة على أجزاء متفرقة من محافظات المزاحمية ومرات والقويعية والزلفي والغاط وشقراء والدوادمي؛ وسال إثرها عدد من الأودية والشعاب.
وتفصيلاً، أجرت الأمطار الغزيرة التي هطلت ظُهر اليوم الأودية في محافظة ثادق، أهمها أودية عبيثران والباطن والطرافية والثنية والأصبع.
وشملت الأمطار الغزيرة أجزاء من محافظة شقراء؛ وجرى عدد من الأودية في مراكز أشيقر منذ الساعة الثانية ظهرًا، وظلت تجري حتى صلاة العشاء، وكان أبرز تلك الأودية: الوعراء والزلتة والغويرة والساكني والمنحنى الأدنى والهوبجة.
كما جرى وادي الخليف شمال شقراء، وواديا العيبة والنظيم بالداهنة شمال شرق شقراء، وشعيب غلغل بمركز الحريق شرق شقراء.
وهطلت أمطار متوسطة على أجزاء من محافظة الزلفي؛ جرى إثرها شعيب الحسكي شرق مليح، وكذا هطلت أمطار متوسطة على محافظة الغاط؛ جرى إثرها شعيب عضيدان.
وجرى شعيب الحسي شمال الرياض، وشعيب الصفرات، وشعيب الحيسية، وشعيب سدوس، وسال شعيب الحرملية وشعيب الفويلق شمال القويعية، وكذا جرى وادي مناخ جنوب المزاحمية، والشعاب جنوب المزاحمية على طريق الخرارة.
وفي محافظة الدوادمي جرى شعيب بدائع القرارة شمال غرب الدوادمي، وشعيب أبو جثيا بعروى جنوب الدوادمي.