شاهد.. الأمطار الصيفية الغزيرة تُجري الأودية في محافظات شمال الرياض

وشملت الأمطار الغزيرة أجزاء من محافظة شقراء؛ وجرى عدد من الأودية في مراكز أشيقر منذ الساعة الثانية ظهرًا، وظلت تجري حتى صلاة العشاء، وكان أبرز تلك الأودية: الوعراء والزلتة والغويرة والساكني والمنحنى الأدنى والهوبجة.