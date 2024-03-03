الضيف العظيم على المشارف.. "السديس": استعدوا لأداء أَجَل مِنة وأَجن جُنّة

أكّد رئيس الهيئة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، إمام وخطيب المسجد الحرام الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن مِنَ النعم ما نعيشه من مواسم العام المعهودة، ومنها شهر شعبان، حاثاً على إعماره بالقربات والطاعات والإحسان، والمبادرة إلى صيام بعض أيامه، متعرّضين لكرم الله المنَّان، مشيراً إلى أن صَومَ أُكثرهِ هَدْي خير الأنام -عليه الصلاة والسلام-.
ودعا "السديس"، في ومضاتٍ من منبر الحرم أدرجتها وكالة شؤون الأئمة والمؤذنين بالمسجد الحرام عبر حسابها على منصة "إكس"، إلى المداومة على الاستغفار والتوبة، والاستعداد لأداءِ أَجَل مِنْةٍ، وَأَجَن جنّة، فريضة الصّيام: شهر رمضان الشهر الكريم.
وأضاف: "الضّيْفُ العظيم على المشارف والأبواب، فاللهم بلغنا شهر رمضان، ووفقنا لقيامه وصيامه في صحة وعافية، ونعمة غير عافية.