الضيف العظيم على المشارف.. "السديس": استعدوا لأداء أَجَل مِنة وأَجن جُنّة

أكّد رئيس الهيئة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، إمام وخطيب المسجد الحرام الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن مِنَ النعم ما نعيشه من مواسم العام المعهودة، ومنها شهر شعبان، حاثاً على إعماره بالقربات والطاعات والإحسان، والمبادرة إلى صيام بعض أيامه، متعرّضين لكرم الله المنَّان، مشيراً إلى أن صَومَ أُكثرهِ هَدْي خير الأنام -عليه الصلاة والسلام-.