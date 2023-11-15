"النقل" تسلِّم رخصة تشغيل تجريبي للقطار الهيدروجيني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

وأكدت أن هذا الإنجاز يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة المملكة؛ لكونها مركزًا لوجستيًا رائدًا، ويسرّع من حركة النقل التجاري بكفاءة عالية، مما يعزز من استدامة النقل السككي وتحقيق مبادرة السعودية الخضراء، التي تهدف إلى تحقيق التوازن البيئي ودعم جهود الاستدامة على المستوى الوطني، بنقل صديق للإنسان والبيئة، موفرًا خدمات آمنة وموثوقة.