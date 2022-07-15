شاهد.. قصص ومحطات تجمع "الكشافة السعودية والأمريكية" في رحلة تاريخية

وقد حرصت الجمعية خلال الفترة من 1429هـ إلى 1434هـ، على المشاركة في برنامج "الزائر الدولي" الذي تُنظمه وزارة الخارجية الأمريكية مع مركز المرديان الدولي، انطلاقًا من رغبة الجمعية في الاستفادة من الخبرات والتجارب الأمريكية التي تسهم في تطوير العمل الكشفي بالمملكة باعتبار الكشافة الأمريكية Boy Scouts of America التي تأسست عام 1910م، كواحدة من أكبر المنظمات الشبابية في الولايات المتحدة حيث تضم أكثر من 2.4 مليون عضو من الشباب، وما يقرب من مليون متطوع، بالإضافة إلى التعرف على الولايات المتحدة الأمريكية ونظامها السياسي ونسيجها الثقافي والاجتماعي، حيث شارك في النسخة الأولى من البرنامج عام 1429هـ، إحدى عشر قائداً ومسؤولاً كشفياً.