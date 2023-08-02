بالفيديو.. مواطن من ‫تايلاند يلفظ أنفاسه الأخيرة بعد أداء فريضة الحج هذا العام

وفي التفاصيل، التي يرويها لـ"سبق" محمد غزالي، وهو داعية بوزارة الشؤون الإسلامية في مملكة تايلاند ومدير إذاعة الرسالة التايلاندية، تعود الحادثة إلى يوم 13 ذي الحجة 1444هـ، الموافق 1 يوليو 2023، وكان وقتها الحاج محمد زاكي بن له يأفا، تايلاندي الجنسية (52 سنة)، يؤدي فريضة الحج هذا العام 1444هـ مع زوجته وابنته. وأشار إلى أنه قبيل وفاته بلحظات -رحمه الله- ألقى كلمة أمام زملائه في منى نحو الساعة الـ05.45 صباحًا، عبَّر من خلالها عن سعادته البالغة بأداء الفريضة، وذكر فيها أنه مقيم في دولة ماليزيا؛ إذ يعمل هناك، لافتًا إلى أن سبب أدائه الحج هذه السنة هو شكر الله على شفاء زوجته من فيروس كورونا.