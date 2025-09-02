ولي العهد والرئيس الفرنسي يبحثان تعزيز التعاون ويستعرضان مستجدات الأوضاع في المنطقة

كما جرى استعراض تطورات الأحداث في المنطقة بما فيها تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والجهود المبذولة لإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة، وفي هذا الصدد جدّد سمو ولي العهد -حفظه الله- موقف المملكة الداعي لوقف فوري للحرب في غزة، وضرورة تحقيق سلام عادل وآمن وشامل في الشرق الأوسط، إضافة إلى إدانة أي إجراءات تقوض حل الدولتين.