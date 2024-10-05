القيادة تهنئ سلطان بروناي دار السلام بذكرى توليه مقاليد الحكم في بلاده

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لسلطان بروناي دار السلام، بهذه المناسبة، وعبّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب بروناي دار السلام الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.