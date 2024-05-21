بعد المقاطع المتداولة.. هل يحق للمتاجر رفض السداد بالعملة المعدنية؟ هنا الإجابة

وبالعودة لنظام البنك المركزي، فقد نصّت المادة السابعة منه على أن "يكون لورق النقد من فئة الريال ومضاعفاته وأجزائه الذي تصدره مؤسسة النقد العربي السعودي، صفة التداول القانوني وقوة إبرائية غير محدّدة، لتسديد كافة الديون والالتزامات الخاصة والعامة، غير أنه لا يجبر أحداً على قبول نقود من فئات أجزاءٍ الريال تزيد قيمتها على عشرة ريالات سعودية إلا مؤسسة النقد العربي السعودي وفروعها وما يقوم مقامها، التي تقبل تيسيراً للناس أيّ مقدارٍ من أي فئة من فئات النقد السعودي المصرّح بتداولها، سواء كان ذلك بقصد دفعها إلى الخزينة العامة، أو استبدالها بفئات أخرى".