أمانة العاصمة المقدسة تطرح تطوير ثلاثة مخططات بمكة المكرمة

وأوضحت الأمانة أن المنافسات قد شملت ثلاثة مخططات تُعَد من أكبر المخططات السكنية في العاصمة المقدسة والواقعة في جنوب وشرق مكة المكرمة؛ حيث شملت مخطط ولي العهد 9 الجزء (ب)، والذي تبلغ مساحته (6.077.494.28) م2، ومخطط شهداء الوطن وتبلغ مساحته الإجمالية (1.358.762.22) م2، ومخطط الشرائع 17 وتبلغ مساحته (674.162.40) م2؛ حيث أعلنت الأمانة عن طرح هذه المخططات أمام القطاع الخاص عن طريق الاستثمار لتنفيذ كافة خدمات البنية التحتية الشاملة؛ بهدف توفير جميع الخدمات الأساسية من قطع الصخور والتمهيد والسفلتة والرصف والإنارة، إضافة إلى تنفيذ أعمال شبكات تصريف السيول والصرف الصحي والمياه والكهرباء بما يتوافق مع المعايير الفنية المعتمدة، ووفق الشروط المحددة ولتمكين المواطنين من الاستفادة منها بالشكل المطلوب.