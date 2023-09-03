انطلاق الورشة الإقليمية للاتفاقية الدولية لوقاية النباتات لمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا

وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني "وقاء"، المهندس أيمن الغامدي، خلال الجلسة الافتتاحية للورشة، أن حكومة خادم الحرمين الشريفين أولت اهتمامًا كبيرًا لحماية الموارد والمحاصيل النباتية من غزو وانتشار الآفات النباتية، وتقليل تأثير الآفات على الأمن الغذائي والتجارة والنمو الاقتصادي والبيئي؛ إذ صدر قرار مجلس الوزراء رقم (١٥٢) بتاريخ 03/ 03/ 1442هـ بتنظيم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانيـة ومكافحتها "وقاء"؛ وبناء عليه صدر القرار الوزاري رقم ١٤٤٤/ ١/ ١٢٥٦٨١ بتاريخ ٤/ ٠٥/ 144٤هـ بنقل الاختصاصات والمهام المتعلقة بالآفات النباتية والأمراض الحيوانية من وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى مركز وقاء؛ إذ يهــدف الــمركــز إلى تــنفيذ مــا يــحقق سياســات الــوزارة الــمعتمدة لــمكافــحة الآفــات والأمراض الــحيوانــية، وذلــك مــن خــلال اتخاذ الإجراءات الـوقـائـية والـعلاجـية؛ لـضمان صـحة الـنباتـات والـحيوانـات واسـتدامـتها، وتـعزيـز مـشاركـة الـقطاع الخاص، وتـوحـيد الـجهود بـين الجهات الحكومية والخاصة في هذا المجال.