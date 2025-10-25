مستشفيات الحياة الوطني شريك مؤسس في ملتقى الصحة العالمي 2025

وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة فوزية آل جار الله، الرئيس التنفيذي لمستشفيات الحياة الوطني، أن المشاركة في ملتقى الصحة العالمي تمثل خطوة استراتيجية نحو بناء شراكات نوعية تعزّز تكامل المنظومة الصحية الوطنية، وتفتح آفاقًا جديدة لتبادل الخبرات والمعارف مع كبرى الجهات الصحية العالمية، مشيرة إلى أن الملتقى يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تمكين القطاع الصحي عبر التحول الرقمي وتوسيع فرص الاستثمار النوعي.