مستشفيات الحياة الوطني شريك مؤسس في ملتقى الصحة العالمي 2025

أعلنت مجموعة مستشفيات الحياة الوطني مشاركتها كشريك مؤسس في ملتقى الصحة العالمي (Global Health) في نسخته الثامنة، الذي تنظمه وزارة الصحة، خلال الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر 2025م في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض (ملهم)، بمشاركة نخبة من مؤسسات الرعاية الصحية المحلية والعالمية والمستثمرين والمبتكرين في مجالات الصحة الرقمية.
تأتي هذه المشاركة امتدادًا لمسيرة مستشفيات الحياة الوطني الريادية وخبرتها العريقة في تطوير القطاع الصحي، وتجسيدًا لدورها كشريك وطني فاعل في صناعة مستقبل الرعاية الصحية. وتسعى المجموعة من خلال وجودها في الملتقى إلى عرض أحدث خدماتها وتقنياتها الطبية، والتواصل المباشر مع الجهات المشاركة، بما يعزز توسعها وفق أعلى المعايير العالمية.
وأوضحت المجموعة أن مشاركتها كشريك مؤسس تعكس رؤيتها المستقبلية القائمة على النمو المستدام والاستثمار في الحلول الصحية المبتكرة، إلى جانب إبراز قوة استثماراتها الاستراتيجية التي تدعم توسعها في عدد من مدن المملكة، وترسّخ مكانتها ضمن أبرز مقدمي الرعاية الصحية في المنطقة.
وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة فوزية آل جار الله، الرئيس التنفيذي لمستشفيات الحياة الوطني، أن المشاركة في ملتقى الصحة العالمي تمثل خطوة استراتيجية نحو بناء شراكات نوعية تعزّز تكامل المنظومة الصحية الوطنية، وتفتح آفاقًا جديدة لتبادل الخبرات والمعارف مع كبرى الجهات الصحية العالمية، مشيرة إلى أن الملتقى يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تمكين القطاع الصحي عبر التحول الرقمي وتوسيع فرص الاستثمار النوعي.
وأضافت آل جار الله أن مستشفيات الحياة الوطني تمضي بثقة في تنفيذ خططها التوسعية الطموحة، التي تشمل افتتاح فروع جديدة في عدد من مدن المملكة، من بينها مدينة الرياض، وتبنّي مفاهيم مبتكرة للرعاية الصحية المتكاملة تسهم في الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز استدامة الخدمات الصحية.
يُذكر أن ملتقى الصحة العالمي يُعد منصة رئيسية تجمع قادة القطاع الصحي وصنّاع القرار والمستثمرين والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم لاستعراض أحدث الحلول في مجالات الصحة الرقمية والرعاية المتكاملة، كما يشكّل نافذة لتعزيز مكانة المملكة بوصفها وجهة عالمية رائدة في الاستثمار الصحي والابتكار ومحورًا رئيسيًا في قيادة التحول الصحي العالمي.