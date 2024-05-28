لتنفيذ كود الطرق السعودي.. توقيع عدة اتفاقيات بين هيئة الطرق وجهات حكومية

ويُعَدُّ كود الطرق مرجعًا فنيًا للجهات المسؤولة عن الطرق في المملكة بجميع مستوياتها، مثل (الوزارات، وهيئات التطوير في المناطق، وهيئات تطوير المدن، وأمانات المناطق، وبلديات المدن والمحافظات) وغيرها، وذلك لتمكين الجهات من الوصول للمعلومات اللازمة لتخطيط وتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة الطرق بجميع تصنيفاتها في المملكة، كما يهدف الكود إلى تحقيق مستويات محددة من السلامة والأمان، والكفاءة الاقتصادية، والبيئة، والاستدامة.