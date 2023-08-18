بشير خير بالهطولات.. "الخليوي": "سهيل" الخميس المقبل "حرارة تنكسر واعتدال"

وأضاف: "يتكون موسم سهيل من 53 يوماً مقسمة على أربعة أنواء: نوْء الطرفة ومدته 13 يوماً، وهو آخر نجوم فصل الصيف، وفيه يبرد الجو نسبيّاً، ونوء الجبهة ومدته 14 يوماً؛ خلافاً لباقي نجوم العام، وهو أول نجوم فصل الخريف، ومعه تزيد برودة الجو في الليل ويتحسن الطقس نهاراً، أما الثالث فهو نوء الزبرة، ومدته 13 يوماً، وفيه تزداد البرودة في الليل، والنوء الرابع هو الصرفة وهو آخر نجوم "سهيل" ومدته 13 يوماً، وسمي بذلك لانصراف الحر نهائيّاً عند طلوعه.