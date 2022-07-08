ضيوف الرحمن ينوهون بالخدمات المقدمة لهم في مسجد نمرة بمشعر عرفات

نوه عدد من حجاج بيت الله الحرام بما شاهدوه من جهود لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمسجد نمرة في مشعر عرفات من تطوير في التكييف والتحديثات التي طالته، روعي فيها مصلحة الحجاج للحصول على أفضل الخدمات خلال حج 1443هـ، رافعين شكرهم وثناءهم لقيادة المملكة العربية السعودية لجهودها في خدمة الحجيج وتوفير كل سبل الراحة لهم حتى يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.
ففي البداية قال الحاج علي عبدالكريم من جمهورية مصر العربية: حج هذا العام ميسر من كل النواحي والخدمات متوفرة بأعلى المستويات والكوادر البشرية التي تعمل على خدمة الحجيج بكل تفانٍ وإخلاص، مؤكدًا أن المملكة غنية عن التعريف وجهودها واضحة كوضوح الشمس في خدمة ضيوف الرحمن وتيسير أمورهم حتى يؤدوا مناسك الحج بكل سهولة.
من جهته رفع الحاج محمد شيخ من الجزائر شكره لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على ما قدمت لهم عبوات مياه باردة خلال أدائهم صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا في مسجد نمرة، والتنظيم السلس للدخول والخروج من المسجد.
وأشار الحاج عبدالكريم محجوب من المملكة المغربية إلى أن المشاريع التطويرية التي شهدها مسجد نمرة والخدمات التقنية التي وفرتها الشؤون الإسلامية كالفتوى الإلكترونية والمكتبة الإلكترونية هي محل تقدير الجميع أسهمت ــ ولله الحمد ــ في التيسير على الحجيج من ناحية الراحة وتعليم المناسك لاسيما في حج هذا العام.
وفي نهاية حديثهم رفع حجاج بيت الله الحرام الشكر والثناء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده على جهودهم المبذولة في خدمة ضيوف الرحمن، سائلين الله أن يجزيهم خير الجزاء.