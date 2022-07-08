ضيوف الرحمن ينوهون بالخدمات المقدمة لهم في مسجد نمرة بمشعر عرفات

نوه عدد من حجاج بيت الله الحرام بما شاهدوه من جهود لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمسجد نمرة في مشعر عرفات من تطوير في التكييف والتحديثات التي طالته، روعي فيها مصلحة الحجاج للحصول على أفضل الخدمات خلال حج 1443هـ، رافعين شكرهم وثناءهم لقيادة المملكة العربية السعودية لجهودها في خدمة الحجيج وتوفير كل سبل الراحة لهم حتى يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.